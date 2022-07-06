Меньше разговоров, больше дела, – Джошуа настроен свергнуть Усика в реванше
Источник:vringe.com
Чуть больше месяца осталось до реванша между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Британский боксер серьезно настроен, чтобы вернуть чемпионские пояса.
Джошуа: Я очень хочу вернуть титулы
Энтони Джошуа решительно настроен на реванш с Александром Усиком. Для этого британец даже сменил тренера и готовится под руководством топового наставника Роберта Гарсии.
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Британского боксера не устраивает ситуация, в которой он находится после поражения в первом поединке. Энтони уверен, что вокруг их реванша очень много разговоров, а он хочет только одного – возвращение звания чемпиона мира.
Я очень хочу вернуть титулы. Слишком много для меня разговоров. Меньше разговоров, больше дела. Просто дайте мне выйти в ринг и сделать свою работу. Я не комик, и я не тот, кто пишет речи. Я голоден и отчаянно хочу вернуть титулы,
– сказал Джошуа.
Кратко о реванше Усик – Джошуа
- Возвращение Александра Усика и Энтони Джошуа на ринг состоится 20 августа 2022 в Саудовской Аравии.
- В первой встрече украинец праздновал победу по единогласному решению судей.
- Новый тренер Энтони отметил высокий класс украинского соперника. Большинство в боксерском сообществе уверено, что Джошуа не удастся взять реванш.
- Боксеры уже впервые после сентября 2021 вышли на ринг ради съемок промо боя. Также бойцы провели пресс-конференции и дуэли взглядов в Саудовской Аравии и Лондоне.