Меньше разговоров, больше дела, – Джошуа настроен свергнуть Усика в реванше

Чуть больше месяца осталось до реванша между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Британский боксер серьезно настроен, чтобы вернуть чемпионские пояса.

Джошуа: Я очень хочу вернуть титулы

Энтони Джошуа решительно настроен на реванш с Александром Усиком. Для этого британец даже сменил тренера и готовится под руководством топового наставника Роберта Гарсии.

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Британского боксера не устраивает ситуация, в которой он находится после поражения в первом поединке. Энтони уверен, что вокруг их реванша очень много разговоров, а он хочет только одного – возвращение звания чемпиона мира.

Я очень хочу вернуть титулы. Слишком много для меня разговоров. Меньше разговоров, больше дела. Просто дайте мне выйти в ринг и сделать свою работу. Я не комик, и я не тот, кто пишет речи. Я голоден и отчаянно хочу вернуть титулы,

– сказал Джошуа.

Кратко о реванше Усик – Джошуа