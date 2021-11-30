Одним из этапов подготовки к соревнованиям был заплыв в бассейне на 10 километров.

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Когда мы готовились к Олимпийским играм 2012, мы плыли в бассейне 10 км. Нельзя было останавливаться – только плаваешь от борта к борту. Мы плыли 5 часов 3 минуты... Именно я плыл 5 часов 3 минуты,

– сказал Усик.

После такой тренировки украинский чемпион мира два дня не мог сесть за руль машины.

"Было нелегко, но после того, как я это сделал, то подумал, что без проблем смог бы стать пилотом космического корабля, потому что мне гораздо легче было бы... Меня два дня штормило! Я за руль не садился, а когда ел, то было такое ощущение, будто греб пять часов", – подытожил он.

Напомним. На Олимпиаде в Лондоне Усик выиграл золотую медаль, победив в финальном поединке итальянца Клементе Руссо.

Достижения Александра Усика