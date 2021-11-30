Одним із етапів підготовки до змагань був заплив у басейні на 10 кілометрів.

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Коли ми готувалися до Олімпійських ігор 2012, ми пливли в басейні 10 км. Не можна було зупинятися – лише плаваєш від борту до борту. Ми пливли 5 годин 3 хвилини... Саме я плив 5 годин 3 хвилини,

– сказав Усик.

Після такого тренування український чемпіон світу два дні не міг сісти за кермо машини.

"Було нелегко, але після того, як я це зробив, то подумав, що без проблем зміг би стати пілотом космічного корабля, адже мені це набагато легше було б... Мене два дні штормило! Я за кермо не сідав, а коли їв, то було таке відчуття, ніби греб п'ять годин", – підсумував він.

Нагадаємо. На Олімпіаді в Лондоні Усик виграв золоту медаль, перемігши у фінальному поєдинку італійця Клементе Руссо.

Досягнення Олександра Усика