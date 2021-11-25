Бій за всі пояси

Тайсон Ф'юрі свій попередній бій провів 9 жовтня, коли переміг Деонтея Уайледар. Це був третій бій між боксерами, і британець захистив титул чемпіона за версією WBC

Тепер же він хоче стати абсолютним чемпіоном світу. для цього йому треба здобути три решта поясів – за версіями IBF, WBA та WBO, які належать українцю Олександру Усику.

Я завжди казав, що мене цікавлять лише два бої. Ентоні Джошуа та Олександр Усик,

– заявив Ф'юрі.

Інші суперники

Та навряд чи варто очікувати, що бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться в найближчому майбутньому. Причина в тому, що Усик спочатку має провести реванш проти Джошуа. Британець активував відповідну опцію, а сам бій може відбутися в березні або квітні 2022 року.

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Тож якщо Ф'юрі й буде битися, то лише з переможцем цього бою.

До цього часу Ф'юрі мав би провести свій захисти титулу. Але він поки не хоче цього робити. Його суперниками в цьому бою могли б бути Джо Джойс або Ділліан Вайт. Або ж Енді Руїс. Однак Ф'юрі категорично заявив, що не зацікавлений проводити бій з цими боксерами.

Британські журналісти серед причин такої відмови називають те, що в Ф'юрі доволі близькі дружні стосунки з Джо Джойсом. При цьому Джойс є третім номером в рейтингу WBC і йде без поразок (13 перемог, 12 з яких – нокаутом).

Обов'язком же претендентом на бій за пояс WBC є Ділліан Вайт.

Свою відмову виходити в бій проти цих боксерів Ф'юрі пояснює тим, що він спочатку хоче провести бій за звання абсолютного чемпіона.

"Я хочу битися з Усиком за всі пояси. І тоді вони зможуть битися з переможцем", – заявив Ф'юрі.

Та цілком ймовірно, що Ф'юрі можуть заставити провести обов'язковий захист титулу ще в лютому 2022 року.