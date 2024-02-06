"Не видел, чтобы цыгане просто так тратили деньги": менеджер Усика о новом пункте в контракте
6 февраля 2024, 22:09Читати новину українською
Источник:Независимый спорт
Тайсон Фьюри будет оштрафован, если во второй раз сорвет бой против Александра Усика. Этот пункт прописали в контракте.
Эгис Климас, менеджер Александра Усика, прокомментировал новый пункт в контракте, по которому команда украинца получит компенсацию, если бой против Фьюри не состоится. Он отметил, что это требование украинского боксера.
Смотрите также Промоутер Джошуа рассказал, закончит ли Фьюри карьеру до поединка с Усиком
Менеджер Усика посмеялся над Фьюри
"Это был наш запрос, и мы вели переговоры об этом. Мы подали этот запрос саудитам: "Если вы хотите перенести бой, убедитесь, что прописали штраф".
Его должен заплатить Тайсон, не саудиты, а я не видел, чтобы цыгане просто так тратили деньги", – сказал Климас.
На когда перенесли бой Усик Фьюри
- Тайсон Фьюри снова отсрочил поединок с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе из-за травмы, полученной во время спарринга. Изначально запланированный на 17 февраля бой теперь не состоится из-за невозможности Фьюри выступать.
- Это уже второй раз, когда встреча между Усиком и Фьюри переносится из-за британского боксера. Сначала неофициальную дату в декабре перенесли на февраль после тяжелого боя чемпиона WBC с Франсисом Нганну осенью 2023 года.
- Новая дата поединка установлена на 18 мая 2024 года. Место проведения остается неизменным – Эр-Рияде, Саудовская Аравия.