Егіс Клімас, менеджер Олександра Усика, прокоментував новий пункт у контракті, за яким команда українця отримає компенсацію, якщо бій проти Ф'юрі не відбудеться. Він зазначив, що це вимога українського боксера.
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Менеджер Усика покепкував з Ф'юрі
"Це був наш запит, і ми вели переговори про це. Ми подали цей запит саудитам: "Якщо ви хочете перенести бій, переконайтесь, що прописали штраф".
Його має заплатити Тайсон, не саудити, а я не бачив, щоб цигани просто так витрачали гроші", – сказав Клімас.
На коли перенесли бій Усик Ф'юрі
- Тайсон Ф'юрі знову відтермінував поєдинок з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу в важкій вазі через травму, отриману під час спарингу. Початково запланований на 17 лютого бій тепер не відбудеться через неможливість Ф'юрі виступати.
- Це вже другий раз, коли зустріч між Усиком та Ф'юрі переноситься через британського боксера. Спочатку неофіційну дату у грудні перенесли на лютий після важкого бою чемпіона WBC з Франсісом Нганну восени 2023 року.
- Нова дата поєдинку встановлена на 18 травня 2024 року. Місце проведення залишається незмінним – Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.