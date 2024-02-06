Эгис Климас, менеджер Александра Усика, прокомментировал новый пункт в контракте, по которому команда украинца получит компенсацию, если бой против Фьюри не состоится. Он отметил, что это требование украинского боксера.

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Менеджер Усика посмеялся над Фьюри

"Это был наш запрос, и мы вели переговоры об этом. Мы подали этот запрос саудитам: "Если вы хотите перенести бой, убедитесь, что прописали штраф".

Его должен заплатить Тайсон, не саудиты, а я не видел, чтобы цыгане просто так тратили деньги", – сказал Климас.

На когда перенесли бой Усик Фьюри