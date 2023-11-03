Топовый панчер или битый Усиком экс-чемпион: кто станет следующим соперником Нганну

Звезда ММА Фрэнсис Нганну давно мечтал о блестящей карьере в боксе. Однако только в 37 лет экс-чемпион UFC впервые вышел на профессиональный ринг.

Накануне выставочного боя в Эр-Рияде между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну большинство экспертов предпочитали "Цыганскому королю". Однако франко-камерунский боец чуть не стал автором сенсации, отправив британца в нокдаун. Только благодаря судейскому решению "Жадное пузо" избежал позора.

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Нганну выбирает следующего соперника

Дебютный бой Нганну произвел впечатление на боксерских промоутеров, желающих организовать новые яркие поединки для "Хищника". Среди вероятных соперников экс-чемпиона UFC называют топ-звезд супертяжелого дивизиона.

Менеджер Нганну Маркель Мартин рассказал, с кем ведутся переговоры по поводу следующего боя.

Есть несколько обсуждаемых вариантов. Но в последнее время больше разговоров о бое с Энтони Джошуа, правда? У нас уже были предварительные переговоры с Деонтеем Уайлдером. И, конечно же, не исключен реванш с Фьюри. Но, пожалуй, сегодня именно Энтони похож на раннего лидера. Знаю, что промоутер AJ считает, что для его бойца это плевое дело. Но, если честно, я также уверен в победе Нганну. И я не уверен, что Джошуа хочет этот бой. Но они умны, понимают, какие деньги будут на кону. Тем более что организовать бой можно и в Африке, учитывая, что у AJ нигерийские корни,

– рассказал менеджер Нганну.

Титаны хевивейта в ожидании поединков