Напередодні виставкового бою в Ер-Ріяді між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нганну більшість експертів віддавали перевагу "Циганському королю". Проте франко-камерунський боєць ледь не став автором сенсації, відправивши британця в нокдаун. Лише завдяки суддівському рішенню "Жадібне пузо" уникнув ганьби.
Читайте також Тотальна зневіра у чемпіона: Майк Тайсон спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі
Нганну обирає наступного суперника
Дебютний бій Нганну справив враження на боксерських промоутерів, які бажають організувати нові яскраві поєдинки для "Хижака". Серед ймовірних суперників ексчемпіона UFC називають топ-зірок найважчого дивізіону.
Менеджер Нганну Маркель Мартін розповів, з ким ведуться перемовини щодо наступного бою.
Є кілька варіантів, що обговорюються. Але останнім часом найбільше розмов про бій з Ентоні Джошуа, правда? Ми вже мали попередні переговори з Деонтеєм Уайлдером. І, звичайно ж, не виключено реваншу з Ф'юрі. Але, мабуть, сьогодні саме Ентоні схожий на раннього лідера. Знаю, що промоутер AJ вважає, що для його бійця це легка справа. Але, якщо чесно, я так само впевнений у перемозі Нганну. І я не впевнений, що Джошуа хоче цього бою. Але вони розумні, розуміють, які гроші будуть на коні. Тим більше, що організувати бій можна і в Африці, враховуючи, що у AJ нігерійське коріння,
– розповів менеджер Нганну.
Титани хевівейту в очікуванні поєдинків
- Зазначимо, що сам Френсіс Нганну сподівається на реванш з Тайсоном Ф'юрі. Ексчемпіон UFC розраховує вклинитися в суперечку Усика з "Циганським королем" і спочатку провести свій бій.
- Деонтей Вайлдер, який має славу найсильнішого панчера в історії боксу, наразі ніяк не може погодити бій проти Джошуа.
- А двічі битий Усиком Ентоні Джошуа розраховує найближчим часом повернутися на боксерський Олімп. Після поразок від українця британець здобув дві перемоги над Джермейном Франкліном та Робертом Хеленіусом.