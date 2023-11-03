Напередодні виставкового бою в Ер-Ріяді між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нганну більшість експертів віддавали перевагу "Циганському королю". Проте франко-камерунський боєць ледь не став автором сенсації, відправивши британця в нокдаун. Лише завдяки суддівському рішенню "Жадібне пузо" уникнув ганьби.

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Нганну обирає наступного суперника

Дебютний бій Нганну справив враження на боксерських промоутерів, які бажають організувати нові яскраві поєдинки для "Хижака". Серед ймовірних суперників ексчемпіона UFC називають топ-зірок найважчого дивізіону.

Менеджер Нганну Маркель Мартін розповів, з ким ведуться перемовини щодо наступного бою.

Є кілька варіантів, що обговорюються. Але останнім часом найбільше розмов про бій з Ентоні Джошуа, правда? Ми вже мали попередні переговори з Деонтеєм Уайлдером. І, звичайно ж, не виключено реваншу з Ф'юрі. Але, мабуть, сьогодні саме Ентоні схожий на раннього лідера. Знаю, що промоутер AJ вважає, що для його бійця це легка справа. Але, якщо чесно, я так само впевнений у перемозі Нганну. І я не впевнений, що Джошуа хоче цього бою. Але вони розумні, розуміють, які гроші будуть на коні. Тим більше, що організувати бій можна і в Африці, враховуючи, що у AJ нігерійське коріння,

– розповів менеджер Нганну.

Титани хевівейту в очікуванні поєдинків