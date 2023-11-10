Словенія – Україна 5:4

Голи: Урукало (03:22), Капел (07:37), Торок (28:02), Капел (46:58), Чосич (58:30) – Захаров (04:16), Трахт (28:51), Пересунько (34:34), Бородай (48:10).

Збірна України з хокею провела свій другий матч на чолі із новим наставником Дмитром Христичем. Саме він в середині жовтня був призначений на місце Вадима Шахрайчука, пише 24 канал.

До теми Феєричний дебют Христича: збірна України з хокею завдяки неймовірному камбеку обіграла Угорщину

Свій дебютний збір Христич проводить у Будапешті, де наша команда бере участь у Меморіалі Томаша Шаркозі. Старт видався вдалим для "синьо-жовтих".

У перший ігровий день наша команда здолала господарів турніру угорців завдяки камбеку за три хвилини до кінця. Втім гра проти Словенії обернулась іншим боком.

Перший період українці програли 1:2, але змогли вдновити паритет на кінець другого (3:3). Протягом першої хвилини вирішального періоду команди забили по шайбі, а вирішальну за півтори хвилини до фінішу провів словенець Чосич.

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Таким чином, Україна поступилась і скотилась на третю сходинку в групі. У паралельній грі Італія здолала Угорщину по булітах та очолила групу з 5-ма очками. Словенія та Україна мають по 3 бали, у Угорщини – 1 очко.

Для перемоги на Меморіалі Томаша Шаркозі підопічним Христича необхідно в останньому турі (11 листопада) обіграти Італію в основний час та дочекатися, що Угорщина дотягне зі словенцями як мінімум до булітів.