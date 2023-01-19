Баварії таки вдалось домовитись з менхенгладбаською Боруссією щодо переходу Янна Зоммера. Швейцарський голкіпер ще й встановив рекорд.

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Умови угоди

Голкіпер збірної Швейцарії перейшов у стан "пивоварів" за 8 мільйонів євро плюс 1,5 мільйона бонусами. Контракт Зоммера з Баварією розрахований до 2025 року. Янн виступатиме за новий колектив пів 27-им номером. Також швейцарець став найдорожчим голкіпером, якому за 33. До того рекорд належав Жаку Сонго'О, який перейшов з Депортіво у Метц за 6,5 мільйона євро.

Раніше Боруссія відмовила Баварії у трансфері Зоммера. Та угода втілилась у реальність після того, як "жеребці" змогли знайти заміну своєму основному голкіперу. Боруссія націлилась на підписання іншого швейцарця – Йонаса Омліна з Монпельє.

Ситуація Баварії