Бок о бок с Довбиком и Цыганковым: Жирона привлекла к тренировке 19-летнего украинца

Испанская Жирона вернулась в тренировочный процесс после перерыва в чемпионате, вызванного матчами сборных. На одной из тренировок "красно-белых" присутствовали сразу три украинских легионера.

Кроме Виктора Цыганкова и Артема Довбика с первой командой Жироны тренировался 19-летний Дмитрий Мельниченко. Полузащитник присоединился в команду еще в сентябре 2023-го года.

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Украинское трио наконец-то объединилось

Мельниченко выступает за юношескую команду "Б" Жироны, но теперь получил хорошую мотивацию, чтобы работать еще больше и сильнее. Такие тренировки бок о бок со звездными земляками, которые показывают отличное взаимодействие в испанском клубе, добавляют мотивации молодым футболистам.

Напомним, что Мельниченко, играющий в центре поля, перешел в Жирону на правах свободного агента. До этого находился в академиях киевского Динамо и львовского Движения. А с марта по сентябрь 2023 был игроком Нивы Бузовой, которая выступает в Первой лиге Украины.

Его контракт с неожиданным лидером текущего сезона Ла Лиги-2023/2024 рассчитан до конца июня 2025 года.

В своем профили в инстаграмме 19-летний украинский легионер Жироны похвастался совместным фото с Довбиком и Цыганковым. Впервые украинское трио объединилось в первой команде, возглавляемой Мичелом Санчесом.

Свой следующий матч Жирона проведет 27 ноября, когда примет Атлетик Бильбао (стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву). Перед этим поединком клуб украинцев идет лидером Ла Лиги, набрав 34 балла в 13 турах. Жирона опережает второй Реал на 2 очка.