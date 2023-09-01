Футболист уже в свои 19 лет продолжил карьеру в одном из самых перспективных испанских клубов. Дмитрий Мельниченко стал третьим украинцем в структуре после трансферов Виктора Цыганкова и Артема Довбика.
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Еще один украинец в Жироне
Правда, пока воспитанник киевского Динамо будет играть за команду "B". Но это уже отличный трамплин в виде Жироны для успешной карьеры.
Испанский клуб пока не сообщил о подписании третьего футболиста из Украины. Детали сотрудничества тоже не разглашаются.
10 сентября Жирона "B" начинает новый сезон-2023/2024. Вторая команда "красно-белых" сыграет против УЭ Тона.
Что известно о Дмитрии Мельниченко
- 19-летний футболист, выступающий на позиции центрального полузащитника.
- Мельниченко – воспитанник киевского Динамо, который в августе 2022 года перешел в юношескую команду львовского Руха. Поиграл за Динамо и Рух в Юношеской лиге УЕФА.
- 1 марта 2023 подписал контракт с Нивой Бузова, который в текущем сезоне выступает в Первой лиге Украины, на правах свободного агента.
- 1 июля того же года простился с Нивой.
- Вызывался в сборную Украины U-16.