В рамках 13 тура в женском чемпионате Мексики встретились Хуарес и Кератаро. Поединок между аутсайдерами привлек внимания благодаря феноменальному голу.

Мощный гол "шведой"

Хозяйки минимально вели в счете до конца основного времени. Однако в компенсированные арбитром минуты до матча футболистка Хуарес Габриэла Альварес забила настоящий шедевр.

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Хозяйки заработали штрафной с дальнего расстояния. К мячу подошла Альварес и казалось, что игрок будет делать передачу на партнерш в штрафной соперника. Но полузащитница решила сыграть хитрее и нанесла прямой удар внешней стороной стопы. Такого выстрела не ожидала голкіперка Керетаро.

Гол Альварес может смело претендовать на премию Пушкаша.



Мяч по невероятной траектории, пролетел мимо стенки и залетел прямо в девятку ворот гостей – 2:0. Такой гол напоминает легендарный результативный выстрел бразильца Роберто Карлоса, который в таком стиле забил мяч во владение сборной Франции еще в 1997 году. Габриеле даже удалось переплюнуть удар известного футболиста. На этот раз расстояние до ворот было значительно больше.

Видео невероятного гола Альварес