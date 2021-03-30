У рамках 13 туру у жіночому чемпіонаті Мексики зустрілись Хуарес та Кератаро. Поєдинок між аутсайдерами привернув уваги завдяки феноменальному голу.

Потужний гол "шведою"

Господарки мінімально вели у рахунку до кінця основного часу. Однак у компенсовані арбітром хвилини до матчу футболістка Хуарес Габріела Альварес забила справжній шедевр.

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Господарки заробили штрафний з дальньої відстані. До м'яча підійшла Альварес та здавалось, що гравчиня буде робити передачу на партнерок у штрафний суперника. Але півзахисниця вирішила зіграти хитріше та завдала прямого удару зовнішньою стороною стопи. Такого пострілу не очікувала голкіперка Керетаро.

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М'яч за неймовірною траєкторією, пролетів повз стінку та залетів прямо у дев'ятку воріт гостей – 2:0. Такий гол нагадує легендарний результативний постріл бразильця Роберто Карлоса, який у такому стилі забив м'яч у володіння збірної Франції ще у 1997 році. Габріелі навіть вдалось переплюнути удар відомого футболіста. Цього разу відстань до воріт була значно більшою.

Відео неймовірного голу Альварес