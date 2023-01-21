Мексиканский клуб указал на дверь Алвесу: звезду Бразилии обвиняют в сексуальном домогательстве
Источник:ФК Пумас
Самый титулованный игрок в истории футбола Дани Алвес попал в сексуальный скандал. Клуб Пумас расторг контракт с бразильским футболистом.
Официальный сайт мексиканского Пумаса объявил о расторжении трудовых отношений с защитником Дани Алвесом. Накануне бразилец был арестован полицией.
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Заявление президента Пумаса
Президент мексиканского клуба Леопольдо Сильва оперативно прокомментировал расторжение контракта. Такое поведение футболиста сильно вредит репутации клуба.
"Этим решением клуб подтверждает приверженность нетерпимости к действиям любого члена нашей организации, направленных против ее духа и ценностей. Наш клуб выступает за уважение, честное и достойное поведение наших игроков как на поле, так и за его пределами, поскольку они являются образцом для подражания в обществе, Мексике и других странах мира.
Мы не можем позволить, чтобы поведение одного человека могло навредить нашей философии, которая всегда была образцовой в обучении и развитии молодых спортсменов в стране", – говорится в заявлении президента клуба Пумас.
В чем обвиняется Алвес
Напомним, что игрока сборной Бразилии обвинили в сексуальном домогательстве после инцидента в ночном клубе Барселоны 30 декабря 2022 года.
20 января Дани Алвес был задержан в полицейском участке Барселоны, где он давал показания по делу.
Сам футболист опровергает свою виновность, видя в действиях потерпевшей корыстные мотивы.
- Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории футбола. В его активе 43 трофея.
- На чемпионате мира в Катаре 39-летний бразилец сыграл в двух поединках. А в матче против Камеруна выходил на поле с капитанской повязкой.
- Летом 2022 он подписал контракт с мексиканским Пумасом, который действовал до 30 июня 2023 года.
- За свой бывший клуб Алвес успел сыграть 13 матчей, в которых отдал 5 голевых передач.