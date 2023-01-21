Официальный сайт мексиканского Пумаса объявил о расторжении трудовых отношений с защитником Дани Алвесом. Накануне бразилец был арестован полицией.

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Заявление президента Пумаса

Президент мексиканского клуба Леопольдо Сильва оперативно прокомментировал расторжение контракта. Такое поведение футболиста сильно вредит репутации клуба.

"Этим решением клуб подтверждает приверженность нетерпимости к действиям любого члена нашей организации, направленных против ее духа и ценностей. Наш клуб выступает за уважение, честное и достойное поведение наших игроков как на поле, так и за его пределами, поскольку они являются образцом для подражания в обществе, Мексике и других странах мира.

Мы не можем позволить, чтобы поведение одного человека могло навредить нашей философии, которая всегда была образцовой в обучении и развитии молодых спортсменов в стране", – говорится в заявлении президента клуба Пумас.

В чем обвиняется Алвес

Напомним, что игрока сборной Бразилии обвинили в сексуальном домогательстве после инцидента в ночном клубе Барселоны 30 декабря 2022 года.

20 января Дани Алвес был задержан в полицейском участке Барселоны, где он давал показания по делу.

Сам футболист опровергает свою виновность, видя в действиях потерпевшей корыстные мотивы.