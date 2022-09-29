Колумбия совершила невероятный камбэк благодаря суперголу слета: видео безумной пушки

Мексика имела двойное преимущество над американским соперником после перерыва. Впрочем, Колумбия вырвала победу и эстетически порадовали своих фанатов.

Мексика – Колумбия 2:3

Голы : Вела, 6 (пен), Артеага, 29 – Синистерра, 49, Синистерра, 52, Барриос, 68.

Окно для международных матчей уже завершено. В Европе отыграны последние поединки Лиги наций, а команды из других континентов играли в основном товарищеские игры.

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Ярким получился спарринг между Мексикой и Колумбией в американской Санта-Кларе. пишет 24 канал. "Зеленые" удачно провели первый тайм, забив дважды сопернику. Особенно классной получилась комбинация при втором взятии ворот.

Впрочем, колумбийцы взяли себя в руки и создали камбэк после перерыва. Дублем отличился Луис Синистерра из Лидса, а победный мяч на свой счет записал Вилмар Барриос.

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Гол получился по-настоящему красивым. Борре набросил на набегающего хавбека и тот из-за пределов штрафной слёта прошил вратаря.

Видеообзор матча Мексика – Колумбия:

Отметим, что Колумбия впервые с 2010 пропустит чемпионат мира. Мексиканцы сыграют на ЧМ-2022 против Польши, Аргентины и Саудовской Аравии.

. Мексика не пропускает ЧМ с 1994 года. На всех семи Мундиалях с тех пор "зеленые" вылетали из 1/8 финала.