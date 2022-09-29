Мексика – Колумбія 2:3

Голи: Вела, 6 (пен), Артеага, 29 – Сіністерра, 49, Сіністерра, 52, Барріос, 68.

Вікно для міжнародних матчів вже завершене. В Європі відіграні останні поєдинки Ліги націй, а команди з інших континентів грали в основному товариські ігри.

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Яскравим вийшов спаринг між Мексикою та Колумбією у американській Санта-Кларі. пише 24 канал. "Зелені" вдало провели перший тайм, забивши супернику двічі. Особливо класною вийшла комбінація під час другого взяття воріт.

Втім, колумбійці взяли себе в руки і створили камбек після перерви. Дублем відзначився Луїс Сіністерра з Лідса, а переможний м'яч на свій рахунок записав Вілмар Барріос.

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Гол вийшов по-справжньому красивим. Борре накинув на набігаючого хавбека і той з-за меж карного майданчика зльоту прошив воротаря.

Відеоогляд матчу Мексика – Колумбія:

Відзначимо, що Колумбія вперше з 2010 року пропустить чемпіонат світу. Натомість мексиканці зіграють на ЧС-2022 проти Польщі, Аргентини та Саудівської Аравії.

Цікавий факт. Мексика на пропускає ЧС з 1994 року. На всіх семи Мундіалях з того часу "зелені" вилітали з 1/8 фіналу.