Марк ван Бастен нервно кусает локти

Оба мяча были забиты в первом тайме. На 28-й минуте Словения первой размочила нули на табло, пишет 24 канал.

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Нападающий Зальцбурга Беньямин Шешко роскошно поймал мяч на ногу после классного заброса партнера по сборной. 19-летний словенец ударом в одно касание поразил дальний угол владений шведов.

Шешко повторил шедевр легендарного Марко ван Бастена, в финале чемпионата Европы-1988 забившего в таком же стиле в ворота СССР.

Для 19-летнего форврада словенской сборной это третий гол в нынешнем розыгрыше Лиги наций и четвертый в футболке национальной команды.

Видео гола Словении

К сожалению, для словенских фанатов их сборная не смогла удержать победный результат. В конце первого тайма Эмиль Форсберг уравнял цифры на табло 1:1. Именно таковым стал итоговый результат матча.

Отметим, что 86 минут в матче за Словению отыграл бывший игрок Динамо Беньямин Вербич.

Национальные команды прибавили по одному очку. Словения с 6 очками закончила групповой раунд на третьей позиции в группе В4, Швеция замкнула таблицу, имея в своем активе 4 пункта.