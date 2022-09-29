Мексика – Колумбия 2:3
Голы : Вела, 6 (пен), Артеага, 29 – Синистерра, 49, Синистерра, 52, Барриос, 68.
Окно для международных матчей уже завершено. В Европе отыграны последние поединки Лиги наций, а команды из других континентов играли в основном товарищеские игры.
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Ярким получился спарринг между Мексикой и Колумбией в американской Санта-Кларе. пишет 24 канал. "Зеленые" удачно провели первый тайм, забив дважды сопернику. Особенно классной получилась комбинация при втором взятии ворот.
Впрочем, колумбийцы взяли себя в руки и создали камбэк после перерыва. Дублем отличился Луис Синистерра из Лидса, а победный мяч на свой счет записал Вилмар Барриос.
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Гол получился по-настоящему красивым. Борре набросил на набегающего хавбека и тот из-за пределов штрафной слёта прошил вратаря.
Видеообзор матча Мексика – Колумбия:
Отметим, что Колумбия впервые с 2010 пропустит чемпионат мира. Мексиканцы сыграют на ЧМ-2022 против Польши, Аргентины и Саудовской Аравии.