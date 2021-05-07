Скандальная драка на пресс-конференции

Уже 6 июня боксеры выйдут на ринг на Hardrock Stadium в Майами. Перед этим бойцы приняли участие в традиционной пресс-конференции, которая завершилась скандалом.

Узнайте также Бой обидчика Ломаченко перенесен из-за непобедимого Мейвезера

Логан Пол решил подшутить над Флойдом Мейвезером, но попытка была неудачной. Мейвезер не на шутку разозлился, когда блогер забрал у него кепку. Непобедимый боксер с кулаками побежал к оппоненту.

Как охрана не пытались защитить блогера, который довольствовался кепкой чемпиона, но все же Флойду удалось приблизиться к Полу и нанести несколько ударов. Последнего пришлось спрятать в другом помещении, чтобы Мейвезер немного успокоился. Флойд не раз кричал угрозы в след Полу, что убьет его.

Последний раз Флойд выходил на ринг 31 декабря 2018 года. В выставочном поединке американец легко уже в первом раунде победил японского кикбоксера Тенсина Нацукаву.

В ноябре 2019 года Пол дебютировал на профессиональном ринге, уступив решением судей блогеру KSI.

Видео схватки