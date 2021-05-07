Скандальная драка на пресс-конференции
Уже 6 июня боксеры выйдут на ринг на Hardrock Stadium в Майами. Перед этим бойцы приняли участие в традиционной пресс-конференции, которая завершилась скандалом.
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Логан Пол решил подшутить над Флойдом Мейвезером, но попытка была неудачной. Мейвезер не на шутку разозлился, когда блогер забрал у него кепку. Непобедимый боксер с кулаками побежал к оппоненту.
Как охрана не пытались защитить блогера, который довольствовался кепкой чемпиона, но все же Флойду удалось приблизиться к Полу и нанести несколько ударов. Последнего пришлось спрятать в другом помещении, чтобы Мейвезер немного успокоился. Флойд не раз кричал угрозы в след Полу, что убьет его.
- Последний раз Флойд выходил на ринг 31 декабря 2018 года. В выставочном поединке американец легко уже в первом раунде победил японского кикбоксера Тенсина Нацукаву.
- В ноябре 2019 года Пол дебютировал на профессиональном ринге, уступив решением судей блогеру KSI.
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