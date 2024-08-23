Ночью, с 24 на 25 августа, Флойд Мейвезер примет участие во втором выставочном поединке против Джона Готти III. Противостояние состоится в столице Мексики – Мехико.

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Противостояние Мейвезер – Готти

Для Мейвезера поединок в Мехико станет восьмым после того, как американец завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Первый поединок Флойда и Готти прекратили досрочно.

Рефери дисквалифицировал Джона из-за того, что боксер много раз нарушил правила. В итоге произошла драка между командой Мейвейзера и Готти, которая продолжилась в подтрибунном помещении.

После чего "провокатор" драки был дисквалифицирован на полгода, а непобедимый Флойд смог избежать наказания. Это первый реванш для Мейвезера в выставочных поединках и третий за всю жизнь, когда боксер решил дать еще одну попытку сопернику.

Интересно. Флойд Мейвезер за свою карьеру провел 50 поединков и ни разу не потерпел поражения – это асболютный рекорд в боксе. 27 боев американец выиграл нокаутом.

До этого такую возможность получили, только Хосе Луис Кастильо и Маркос Майдана. Начало трансляции – 25 августа, в 2:30 по Киеву. Официальный транслятор боя – DAZN.