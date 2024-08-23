Вночі, з 24 на 25 серпня, Флойд Мейвезер візьме участь у другому виставковому поєдинку проти Джона Готті III. Протистояння відбудеться в столиці Мексики – Мехіко.

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Протистояння Мейвезер – Готті

Для Мейвезера поєдинок у Мехіко стане восьмим після того, як американець завершив професійну кар'єру у 2017 році. Перший двобій Флойда та Готті припинили достроково.

Рефері дискваліфікував Джона через те, що боксер багато разів порушив правила. У підсумку сталася бійка між командою Мейвейзера та Готті, яка продовжилась у підтрибунному приміщені.

Після чого "провокатор" бійки був дискваліфікований на півроку, а непереможний Флойд зміг уникнути покарання. Це перший реванш для Мейвезера у виставкових поєдинках та третій за все життя, коли боксер вирішив дати ще одну спробу супернику.

Цікаво. Флойд Мейвезер за свою кар'єру провів 50 поєдинків та жодного разу не зазнавав поразки – це асболютний рекорд у боксі. 27 боїв американець виграв нокаутом.

До цього таку можливість отримали, лише Хосе Луїс Кастільо та Маркос Майдана. Початок трансляції – 25 серпня, о 2:30 за Києвом. Офіційний транслятор бою – DAZN.