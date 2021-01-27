В рамках 22 тура чемпионата Бельгии Мехелен, за который выступает Марьян Швед, сыграл против Ваасланд-Беверена. Украинец внес весомый вклад в победу команды.

Источник: 24 канал

Украинский полузащитник не так часто выходит в футболке Мехелена. Но на этот раз Марьян Швед полностью оправдал доверие тренера и вырвал важную победу.

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Идеальный матч от Шведа

Украинец присоединился ко всем трем голам команды. Сначала на 9-й минуте воспитанник Карпат ассистировал Уолшу, а уже через 15 минут и сам отметился голом. Полузащитник откликнулся на передачу из глубины поля и эффектно перебросил голкипера, удвоив счет на табло – 0:2.

После перерыва сопернику дважды удалось поразить ворота Мехелена и сравнять счет – 2:2. В добавленное арбитром время инициативу в свои руки взял все тот же Швед. Марьян начал голевую атаку, а затем воспользовался "пожаром" в штрафной соперника и мощным ударом прошил сетку ворот – 2:3.

Авторитетный портал WhoScored высоко оценил действия футболиста из Украины, поставив ему наивысшую оценку – 9.1.

После победы Мехелен с 32 очками идет 10-м. Для Шведа это появление стало 10-м в сезоне, за это время украинец трижды поражал ворота соперников и однажды ассистировал партнеру по команде. Как раз большинство из этого показателя Марьян продемонстрировал в последнем матче.



Ваасланд – Беверен-Мехелен: оценки игроков / Скриншот из WhoScored