Мехелен налаштований викупити у Селтіка контракт Мар'яна Шведа. Бельгійці здивовані, як швидко змінилась робота українця на полі так і поза ним після зауважень від тренера.

Джерело: Daily Record

Головний наставник Мехелена Воутер Вранкен не сподівався побачити таку гру Мар'яна Шведа в останньому матчі команди. За словами тренера, жорстка критика позитивно вплинула на українського футболіста.

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Несподівана зміна Шведа

Якби там не було, це спрацювало. Поведінка Мар'яна зараз є зразковою на полі та поза ним. Якщо він так гратиме надалі, то ми зможемо утримати його після переговорів із Селтіком, це було б чудово. Коли Мар'ян вперше прийшов сюди, він поводився так, ніби йому тут не місце. Швед ізолювався і ніколи не сміявся. Зараз він спілкується з усіма і користується популярністю,

– сказав Вранкен.

Фахівець зізнався, що команда зробить все можливе, щоб український легіонер залишився у клубі. Додамо, що наставник критикував українця за його погану поведінку та ставлення до роботи. Він зазначав, що Швед не дотримується дисципліни.

Цікаво, що в останньому поєдинку команди гравець збірної України двічі відзначився у володіннях Ваасланд-Беверена та асистував партнеру по команді у першому взятті воріт суперника. Українець вирвав важливу перемогу для Мехелена у чемпіонаті Бельгії (2:3).

До слова. Швед перейшов у Мехелен на правах оренди з Селтіка. Мар'ян провів у футболці бельгійців 10 матчів, у яких забив 3 голи та ще одного разу віддав гольову передачу. Контракт футболіста з шотландським клубом розрахований до кінця червня 2021 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 650 тисяч євро.