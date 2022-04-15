Медикам Марадоны предъявлены обвинения в убийстве

Расследование по делу Диего Марадоны, погибшего в ноябре 2020 года, завершено. Медики, которые занимались легендарным футболистом, предстанут перед судом.

Медикам грозит серьезное наказание

Легендарный футболист скончался 25 ноября 2020 года. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.

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После смерти Марадоны в Аргентине приступили к расследованию. В мае 2021 года офис прокурора предъявил обвинение семью врачам в убийстве Марадоны.

17 из 22 экспертов заявили, что Марадона обладал рядом патологий и был "неполностью умственно дееспособным". Также они убеждены, что у известного игрока было бы больше шансов выжить, если бы его сразу госпитализировали в больницу, однако его выписали после операции.

Прокуратура выяснила, что Марадона мучался не менее 12 часов из-за ненадлежащего ухода в условиях госпитализации на дому, а также из-за метода лечения, который был избран медицинской бригадой.

Обвинения в непреднамеренном убийстве были предъявлены нейрохирургу Леопольдо Луке, психиатру Агустину Косачеву, психологу Карлосу Диасу, медицинскому координатору Нэнси Форлини, координатору медработников Мариано Перрони, медикам Рикардо Альмирону и Даяни Мадрид.

Если медицинских работников признают виновными, то им грозит серьезное наказание в размере от 8 до 25 лет тюрьмы, а также лишатся лекарственных лицензий.

Когда именно должны состояться первые судебные слушания, неизвестно.

Марадона в Европе выступал за Севилью, Барселону и Наполи. Со сборной Аргентины победил на Кубке мира 1986 года, в этом же году его признали лучшим игроком мира.