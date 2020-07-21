Всесвітня боксерська організація (WBO) повідомила про скасування "турніру чотирьох претендентів", переможець якого отримав би право битися з українцем Василем Ломаченко (14-1, 10 КО) за пояс чемпіона світу. Інший українець Денис Берінчик мріяв якнайшвидше зустрітись із земляком на ринзі.

Про це повідомляє BoxingScene. У турнірі очікувалася участь Дениса Берінчика, Еммануеля Тагое і ще двох боксерів з високим рейтингом (одним з варіантів був Фелікс Вердехо).

Читайте також: Берінчик наблизився до чемпіонського бою з Ломаченком

Мрія відкладається

Головна причина скасування турніру – пандемія коронавірусу, частина боксерів не може прилетіти в США через обмеження.

Спочатку WBO анонсувала відбірковий бій Емануеля Тагое (31-1, 15 КО) проти американця Райана Гарсії, але після відмови останнього його повинен був замінити Денис Берінчик (13-0, 7 КО).

Додамо, що Василь Ломаченко до кінця року повинен провести бій з чемпіоном IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

Берінчик – Ломаченко

Берінчик зізнався наскільки реальні шанси на його бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка.

У боксерів одна вагова категорія. За словами Дениса, якщо йому вдасться вдало виступати та просуватись вгору у рейтингу, тоді він стане прямим претендентом на бій із Ломаченком.

Зараз ще зарано говорити про такий поєдинок між українцями. Для цього Берінчику потрібно близько 3-4 поєдинків та понад рік часу. Якщо Ломаченко стане абсолютним чемпіоном, тоді на це потрібно буде ще більше часу.