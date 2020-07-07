Украинский боксер Денис Беринчик может получить возможность побороться за пояс WBO в легком весе, которым владеет его соотечественник Василий Ломаченко.

WBO может организовать мини-турнир на звание официального претендента с участием лучших боксеров рейтинга. Об этом сообщает BoxingScene.

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Ранее сообщалось, что WBO организует поединок между вторым и третьим номером рейтинга, чтобы определить претендента на титул Ломаченко. Ими являются американец Райан Гарсия (20-0, 17 КО) и ганец Эммануэль Тагое (31-1, 15 КО).

Беринчик – Ломаченко

Беринчик признался, насколько реальны шансы на его бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.

У боксеров одна весовая категория. По словам Дениса, если ему удастся удачно выступать и продвигаться вверх в рейтинге, тогда он станет прямым претендентом на бой с Ломаченко.

Достижения Дениса Беринчика: главное

Беринчик – серебряный призер Олимпийских игр (2012).

Серебряный призер Чемпионата мира (2011).

Бронзовый призер летней Универсиады (2013).

Дважды становился чемпионом Украины (2013, 2014).

Заслуженный мастер спорта Украины по боксу.

Денис Беринчик известен своими эпатажными выходами на бой. В одном из поединков появился в костюме "Супермарио", а перед этим боксер подъезжал к рингу на лошади.

Достижения Василия Ломаченко