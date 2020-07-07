Беринчик приблизился к чемпионскому бою с Ломаченко
Украинский боксер Денис Беринчик может получить возможность побороться за пояс WBO в легком весе, которым владеет его соотечественник Василий Ломаченко.
WBO может организовать мини-турнир на звание официального претендента с участием лучших боксеров рейтинга. Об этом сообщает BoxingScene.
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Ранее сообщалось, что WBO организует поединок между вторым и третьим номером рейтинга, чтобы определить претендента на титул Ломаченко. Ими являются американец Райан Гарсия (20-0, 17 КО) и ганец Эммануэль Тагое (31-1, 15 КО).
Беринчик – Ломаченко
Беринчик признался, насколько реальны шансы на его бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.
У боксеров одна весовая категория. По словам Дениса, если ему удастся удачно выступать и продвигаться вверх в рейтинге, тогда он станет прямым претендентом на бой с Ломаченко.
Достижения Дениса Беринчика: главное
- Беринчик – серебряный призер Олимпийских игр (2012).
- Серебряный призер Чемпионата мира (2011).
- Бронзовый призер летней Универсиады (2013).
- Дважды становился чемпионом Украины (2013, 2014).
- Заслуженный мастер спорта Украины по боксу.
- Денис Беринчик известен своими эпатажными выходами на бой. В одном из поединков появился в костюме "Супермарио", а перед этим боксер подъезжал к рингу на лошади.
Достижения Василия Ломаченко
- В 2008 году на летних Олимпийских играх в Пекине стал первым, победив в финале представителя Франции со счетом 9:1. Международная боксерская ассоциация AIBA признала Ломаченко самым техничным боксером Олимпиады-2008 года и вручила ему Кубок Вэла Баркера.
- На следующей Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне, снова стал чемпионом. В финале победил Хан Сун Чула из Южной Кореи.
- В течение 2012/13 годов был в составе боксерской команды "Украинские атаманы", которая выступает в любительской лиге World Series of Boxing. В ее составе не потерпел ни одного поражения.
- Во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко хотел установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. В 2014 году на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам. За весь поединок Салидо нанес около 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец все же проиграл.
- Чемпион мира в легком весе по версии WBA/WBO.