"Пошли на**й, владельцы Сетанты": спонсора Свитолиной выгнали с эфира из-за русского языка

Языковой скандал возник во время трансляции матчевого противостояния женской сборной Украины по теннису в рамках квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг. Комментировать поединок Элины Свитолины был приглашен харьковский меценат Юрий Сапронов.

Женская сборная Украины по теннису удачно стартовала в матчевой встрече против команды Румынии. В первой игровой день Леся Цуренко и Элина Свитолина победили своих соперниц и сделали счет 2:0 в пользу "сине-желтых".

К теме Сыграла за Украину впервые за 3 года: Свитолина одержала важную победу в Кубке Билли Джин Кинг

Сапронов: Получил благодарность за вклад в украинский теннис

Матчи с участием сборной Украины транслировал канал Setanta Sports. Известного харьковского бизнесмена и мецената Юрия Сапронова пригласили в студию в качестве эксперта.

Он сразу извинился у зрителей, что не владеет в совершенстве украинским языком, а потому комментировал на русском. Это не понравилось отдельным болельщикам, которые в чате трансляции раскритиковали Сапронова и требовали его выгнать. В итоге редакторы Setanta Sports попросили эксперта покинуть студию.

После этого Сапронов опубликовал пост на своей странице в фейсбуке, где раскритиковал руководство Setanta Sports.

Получил благодарность за весомый вклад на протяжении 26 лет в украинский теннис. Сегодня ночью я был изгнан из студии канала Setanta Sports после первого сета матча сборной Украины против сборной Румынии на неофициальном командном чемпионате мира по теннису Кубок Билли Джин Кинг. Играли Элина Свитолина и Жаклин Кристиан. Вежливо изгнан,

– написал Сапронов.

Харьковский меценат напомнил о своих многолетних инвестициях в украинский теннис, организацию матчей сборной, школу тенниса, а также об Элине Свитолиной, которую длительное время поддерживал финансово.

Сапронов также отметил, что с начала полномасштабной агрессии поддерживает ВСУ как волонтер. Он не сбежал из Украины, а с 24 февраля 2022 года находится в Харькове.

По его мнению, раскалывать общество из-за языкового вопроса сейчас не время. Кроме того, Сапронов вызвал руководство Setanta на публичную дискуссию.

Вариантов патриота два – украиноязычный и немой? "Спасибо", украинское сообщество. Спасибо, Setanta. Так, пошли на**й, владельцы Сетанты. Назоветесь, кто Вы?,

– написал Сапронов.

Что известно о Сапронове