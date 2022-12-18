Рано опускать головы: Мбаппе сравнивает счет в финале двумя быстрыми голами

На 80 и 81 минуте финала чемпионата мира-2022 между сборными Франции и Аргентины "ле бле" сравняли счет. Килиан Мбаппе оформил дубль в главном матче.

Французы до последнего выждали, чтобы реализовывать свои моменты. Аргентина шокирована боевым духом французов.

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За 10 минут до конца поединка аргентинские фанаты уже начинали праздновать победу своей команды. Но вот "ле бле" не задлись и очень быстро выровняли силы матча. Замены Дидье Дешама в первом тайме принесли свой результат. Сначала подменивший Жиру Коло Муани заработал пенальти. Килиан Мбаппе хладнокровно реализовал 11-метровый удар и вернул французов в игру. За 1 минуту подменивший Дембеле Тюрам забросил мяч на того же Мбаппе. Нападающий ПСЖ невероятным ударом слета сравнял с границ штрафной площади аргентинцев сравнял счет матча - 2:2. Все только начинается. 24 канал.

Первый гол Мбаппе:

Второй гол Мбаппе: