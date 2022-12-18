Финал продолжает дарить фанатам эмоции. Только вот сборная Аргентины радует своих болельщиков, а французы разочаровывают.

Достойно внимания Впервые в финале ЧМ: Месси забил 12-й гол на Мундиалях - видео

Аргентина продолжает идти к своей мечте. Латиоамериканцы оставили французов в дураках своей идеальной контратакой. Месси и несколькими ремнями перебрались со своей половины поля на часть соперника, еще и вывели Анхеля Ди Марию на свидание с Уго Льорисом. Вингер Аргентины без лишних проблем реализовал свой шанс и приблизил свою команду к победе – 2:0. Несколько минут назад Ди Мария заработал пенальти, которое реализовал Лионель Месси. 24 канал.

Гол Аргентины: