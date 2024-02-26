По слухам, сам француз уже сообщил руководству ПСЖ о своих намерениях не продлевать контракт и покинуть клуб летом 2024 года. Ожидается, что Мбаппе продолжит свою карьеру в мадридском Реале.

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Когда Мбаппе можно будет увидеть в Реале

Он болеет за "сливочных" с детства. Официально новый клуб футболиста будет объявлен позже. Однако шарфы с изображением Мбаппе уже можно увидеть в продаже на домашнем стадионе Реала – Сантьяго Бернабеу.

Шарфы с Мбаппе на стадионе Реала: смотрите видео

Вероятное представление Мбаппе

Килиан Мбаппе желает, чтобы Реал представил его до начала Евро-2024.

На минувшей неделе нападающий сообщил президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелайфу, что решил покинуть клуб на правах свободного агента летом. Официального заявления на этот счет еще не было. Упоминалось, что Мбаппе очень близок к переходу в Мадрид.

Как сообщил журналист Эду Агирре, Килиан хочет, чтобы Реал представил его на "Сантьяго Бернабеу" до начала Евро-2024, а именно до 14 июня. При этом контракт игрока с ПСЖ завершится 30 июня.