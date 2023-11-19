Этот результат позволил установить сразу несколько статистических рекордов. Такая победа стала самой большой в истории квалификаций на чемпионат Европы, а также самой разгромной победой и поражением для участников поединка.
К теме Рекорд отборов на Евро: Франция поиздевалась над Гибралтаром, забив 14 голов - видео безумия
Мбаппе превзошел достижение Месси и Роналду
Кроме командного успеха, этот матч стал также знаковым для капитана французов и на личном уровне. Он сделал хет-трик и довел показатель голов в своей карьере до 300.
Такое количество мячей нападающему удалось забить в 24 года, 10 месяцев и 29 дней. Он достиг этой юбилейной отметки быстрее, чем легендарные Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец забил такое количество голов в 25 лет, 4 месяца и 3 дня, а португалец в 27 лет, 8 месяцев и 23 дня.
Также лидер ПСЖ благодаря хет-трику довел общее количество голов в составе сборной Франции до 46, что позволило ему ворваться в топ-3 в истории среди лучших голеадоров в футболке "Ле Бле".
Лучшие бомбардиры сборной Франции
- Оливье Жира – 56
- Тьерри Анри – 51
- Килиан Мбаппе – 46
- Антуан Гризман – 44
- Мишель Платини – 51