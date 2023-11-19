Этот результат позволил установить сразу несколько статистических рекордов. Такая победа стала самой большой в истории квалификаций на чемпионат Европы, а также самой разгромной победой и поражением для участников поединка.

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Мбаппе превзошел достижение Месси и Роналду

Кроме командного успеха, этот матч стал также знаковым для капитана французов и на личном уровне. Он сделал хет-трик и довел показатель голов в своей карьере до 300.

Такое количество мячей нападающему удалось забить в 24 года, 10 месяцев и 29 дней. Он достиг этой юбилейной отметки быстрее, чем легендарные Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец забил такое количество голов в 25 лет, 4 месяца и 3 дня, а португалец в 27 лет, 8 месяцев и 23 дня.

Также лидер ПСЖ благодаря хет-трику довел общее количество голов в составе сборной Франции до 46, что позволило ему ворваться в топ-3 в истории среди лучших голеадоров в футболке "Ле Бле".

Лучшие бомбардиры сборной Франции

Оливье Жира – 56 Тьерри Анри – 51 Килиан Мбаппе – 46 Антуан Гризман – 44 Мишель Платини – 51

Справка. Улучшить свою статистику Килиан Мбаппе сможет уже 21 ноября. В этот день Франция сыграет последний матч в отборе к Евро-2024. Подопечные Дешама вместе со сборной Нидерландов уже досрочно вышли из группы B на континентальное первенство.