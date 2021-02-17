Боец Хабиб Нурмагомедов был среди приглашенных гостей на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона – ПСЖ. А после матча получил ценные подарки.

Хабиб Нурмагомедов после матча Барселона – ПСЖ опубликовал ряд фото и видео в своем инстаграме.

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На одном из видео он держит футболку Килиана Мбаппе, который в этом матче оформил хет-трик. Футболист подарил ее бойцу с личным автографом.

"Килиан Мбаппе, с хет-триком. Вдвойне приятнее, что Барселоне", – подписал это видео Хабиб.

Уже после этого Хабиб пошутил над Жераром Пике. На одной из фотографий с матча защитник Барселоны соревнуется с Мбаппе, держа его за футболку. "Оставь футболку, братан. Она уже у меня", – подписал фотографию Хабиб.

Еще одну футболку он получил от вратаря Кейлора Наваса. Она тоже была с автографом.