Мбаппе после матча с Барселоной подарил свою футболку Хабибу: фото
Боец Хабиб Нурмагомедов был среди приглашенных гостей на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона – ПСЖ. А после матча получил ценные подарки.
Источник:інстаграм Хабіба
Хабиб Нурмагомедов после матча Барселона – ПСЖ опубликовал ряд фото и видео в своем инстаграме.
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На одном из видео он держит футболку Килиана Мбаппе, который в этом матче оформил хет-трик. Футболист подарил ее бойцу с личным автографом.
"Килиан Мбаппе, с хет-триком. Вдвойне приятнее, что Барселоне", – подписал это видео Хабиб.
Уже после этого Хабиб пошутил над Жераром Пике. На одной из фотографий с матча защитник Барселоны соревнуется с Мбаппе, держа его за футболку. "Оставь футболку, братан. Она уже у меня", – подписал фотографию Хабиб.
Еще одну футболку он получил от вратаря Кейлора Наваса. Она тоже была с автографом.
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