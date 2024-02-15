Наприкінці червня 2024 року завершується контракт Кіліана Мбаппе з французьким ПСЖ. Влітку зірка світового футболу покине команду, якій віддав сім років ігрової кар'єри.
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Ще одна зірка залишить ПСЖ
Про своє рішення Мбаппе повідомив президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаїфі. Наразі сторони узгоджують умови розставання.
Офіційне оголошення про відхід Мбаппе відбудеться найближчими місяцями. Кіліан мав можливість автоматично продовжити угоду, але не скористався цим правом. Фактично француз матиме право вести перемовини з новим роботодавцем.
25-річний форвард залишить ПСЖ на правах вільного агента. Тож новому клубу він дістанеться безплатно. За даними Transfermarkt, вартість Мбаппе становить 180 мільйонів євро.
Кар'єра Мбаппе у ПСЖ
- Нагадаємо, Мбаппе став гравцем "парижан" у 2017 році. Перший сезон форвард грав на правах оренди, а влітку 2018 року ПСЖ оформив повноцінний трансфер, заплативши Монако 180 мільйонів євро.
- У складі "парижан" Кіліан зіграв 290 матчів, забив 243 м'ячі та віддав 105 асистів.
- Разом з ПСЖ він п'ять разів ставав чемпіоном Франції, тричі виграва Кубок та Суперкубок Франції та двічі Кубок французької ліги.
- Проте Мбаппе за цей час не здобув жоден з євротрофеїв. Це спонукало його до пошуків нового клубу.
- Зацікавленість у підписанні суперзірки світового футболу виявляли мадридський Реал, лондонський Арсенал, Ліверпуль та інші гранди.