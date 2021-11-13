Мбаппе и Бензема отправили Казахстан в футбольный нокаут в игре с Францией
Источник:24 канал
Сборная Франции 13 ноября дома сыграла против Казахстана в отборе чемпионата мира-2022. Французы не оставили никаких шансов сопернику.
Франция – Казахстан 8:0
Голы: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабио, 75, Гризманн, 84 (п)
Франция подошла к матчу в статусе фаворита противостояния. Французы с 12 очками лидируют в группе D.
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Уже в начале встречи хозяевам удалось забить быстрый гол. Мбаппе получил передачу в штрафной соперника и сильным ударом открыл счет во встрече – 1:0.
Тапалов пробил из-за пределов штрафной, целив в девятку. Но вратарь Франции легко парировал выстрел.
Прошло всего шесть минут, когда Франция забила второй раз. Удвоил преимущество на табло все тот же активный Мбаппе. Хозяева выбежали в стремительную атаку. Коман на фланге скрылся от опекуна. Забег футболиста хотел прервать голкипер Казахстана, выбежав далеко за пределы штрафной. Француз легко обыграл вратаря, прострелил в штрафную, где на передачу отозвался Килиан и легко оформил дубль – 2:0.
Сборная Франции / Фото twitter.com/equipedefrance
После пропущенного гола казахи могли отквитать один мяч. Но с ударом Омиртаева, который пробил головой вновь справился Лерис.
В этот день Мбаппе было не остановить. После экватора первого тайма Килиан забил в третий раз. Он стал настоящим обидчиком гостей. Игрок ПСЖ дважды забил ногой, а на этот раз дело дошло до удара головой. Мбаппе сыграл лучше всех на втором этаже в штрафной соперника, удачно замкнув подачу с фланга – 3:0.
На перерыв сборные ушли с разгромным счетом в пользу хозяев.
Лучшие моменты первого тайма: видео
Тотальное уничтожение
После отдыха продолжили забивать французы. На 55-й минуте Бензема оказался на ударной позиции после классной передачи в разрез от Тео. Карим мощным выстрелом пробил прямо в угол ворот – 4:0 очередной гол нападающего в футболке национальной команды.
Однако главный арбитр встречи усомнился во взятии ворот – VAR в помощь. После видеопросмотра судья указал на центр поля. Франция увеличила преимущество в счете.
Первый гол Бензема: видео
Коман был близок к тому, чтобы записать свою фамилию на табло. Но совсем немного не хватило для этого после безумного сольного прохода от француза.
На 72-й минуте Мбаппе забил четвертый гол, но сделал это из офсайда. Поэтому взятие ворот было отменено.
Франция разнесла Казахстан / Фото twitter.com/equipedefrance
Через три минуты Рабио записал свою фамилию в протокол матча. С Адриеном никто не сыграл при подаче в штрафную Казахстана. Полузащитнику Ювентуса нужно было только подставить голову – 6:0.
Видео гола РабиоПенальти! В конце поединка хозяева получили право на пенальти. К 11-метровой отметке отошел Гризманн и сильным ударом забил седьмой гол Франции в матче – 7:0.
За три минуты до завершения основного времени матча Мбаппе забил четвертый гол в матче.
- Франция уничтожила Казахстан со счётом 8:0. У команды Дидье Дешама теперь в активе 15 очков. Французы за тур до завершения отбора получили путевку на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.