Франция – Казахстан 8:0

Голы: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабио, 75, Гризманн, 84 (п)

Франция подошла к матчу в статусе фаворита противостояния. Французы с 12 очками лидируют в группе D.

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Уже в начале встречи хозяевам удалось забить быстрый гол. Мбаппе получил передачу в штрафной соперника и сильным ударом открыл счет во встрече – 1:0.

Тапалов пробил из-за пределов штрафной, целив в девятку. Но вратарь Франции легко парировал выстрел.

Прошло всего шесть минут, когда Франция забила второй раз. Удвоил преимущество на табло все тот же активный Мбаппе. Хозяева выбежали в стремительную атаку. Коман на фланге скрылся от опекуна. Забег футболиста хотел прервать голкипер Казахстана, выбежав далеко за пределы штрафной. Француз легко обыграл вратаря, прострелил в штрафную, где на передачу отозвался Килиан и легко оформил дубль – 2:0.



Сборная Франции / Фото twitter.com/equipedefrance

После пропущенного гола казахи могли отквитать один мяч. Но с ударом Омиртаева, который пробил головой вновь справился Лерис.

В этот день Мбаппе было не остановить. После экватора первого тайма Килиан забил в третий раз. Он стал настоящим обидчиком гостей. Игрок ПСЖ дважды забил ногой, а на этот раз дело дошло до удара головой. Мбаппе сыграл лучше всех на втором этаже в штрафной соперника, удачно замкнув подачу с фланга – 3:0.

На перерыв сборные ушли с разгромным счетом в пользу хозяев.

Лучшие моменты первого тайма: видео

Тотальное уничтожение

После отдыха продолжили забивать французы. На 55-й минуте Бензема оказался на ударной позиции после классной передачи в разрез от Тео. Карим мощным выстрелом пробил прямо в угол ворот – 4:0 очередной гол нападающего в футболке национальной команды.

Однако главный арбитр встречи усомнился во взятии ворот – VAR в помощь. После видеопросмотра судья указал на центр поля. Франция увеличила преимущество в счете.

Первый гол Бензема: видео

Коман был близок к тому, чтобы записать свою фамилию на табло. Но совсем немного не хватило для этого после безумного сольного прохода от француза.

На 72-й минуте Мбаппе забил четвертый гол, но сделал это из офсайда. Поэтому взятие ворот было отменено.



Франция разнесла Казахстан / Фото twitter.com/equipedefrance

Через три минуты Рабио записал свою фамилию в протокол матча. С Адриеном никто не сыграл при подаче в штрафную Казахстана. Полузащитнику Ювентуса нужно было только подставить голову – 6:0.

Видео гола Рабио

Пенальти! В конце поединка хозяева получили право на пенальти. К 11-метровой отметке отошел Гризманн и сильным ударом забил седьмой гол Франции в матче – 7:0.

За три минуты до завершения основного времени матча Мбаппе забил четвертый гол в матче.