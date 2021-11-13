Франція – Казахстан 8:0
Голи: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабіо, 75, Грізманн, 84 (п)
Франція підійшла до матчу у статусі фаворита протистояння. Французи з 12 очками лідирують у групі D.
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Вже на початку зустрічі господарям вдалось забити швидкий гол. Мбаппе отримав передачу у штрафному суперника та сильним ударом відкрив рахунок у зустрічі – 1:0.
Минуло лише шість хвилин, як Франція забила вдруге. Подвоїв перевагу на табло все той же активний Мбаппе. Господарі вибігли у стрімку атаку. Коман на фланзі втік від опікуна. Забіг футболіста хотів перервати голкіпер Казахстану, вибігши далеко за межі штрафного. Француз легко обіграв воротаря, прострілив у штрафний, де на передачу відгукнувся Кіліан та легко оформив дубль – 2:0.
Збірна Франції / Фото twitter.com/equipedefrance
Цього дня Мбаппе було не зупинити. Після екватору першого тайму Кіліан забив втретє. Він став справжнім кривдником гостей. Гравець ПСЖ двічі забив ногою, а цього разу справа дійшла до удару головою. Мбаппе зіграв найкраще на другому поверсі у штрафному суперника, вдало замкнувши подачу з флангу – 3:0.
Тотальне знищення
Після відпочинку продовжили забивати французи. На 55-й хвилині Бензема опинився на ударній позиції після класної передачі у розріз від Тео. Карім потужним пострілом пробив прямо у кут воріт – 4:0 черговий гол нападника у футболці національної команди.
Однак головний арбітр зустрічі засумнівався у взятті воріт – ВАР у допомогу. Після відеоперегляду суддя таки вказав на центр поля. Франція збільшила перевагу у рахунку.
Перший гол Бензема: відео
Дубль Бензема: відео
Коман був близький до того, щоб записати своє прізвище на табло. Але зовсім трішки не вистачило для цього після шаленого сольного проходу від француза.
На 72-й хвилині Мбаппе забив четвертий гол, але зробив це з офсайда. Тому взяття воріт було скасоване.
Франція рознесла Казахстан / Фото twitter.com/equipedefrance
Через три хвилини Рабіо таки записав своє прізвище у протокол матчу. З Адрієном ніхто не зіграв під час подачі у штрафний Казахстану. Півзахиснику Ювентуса потрібно було лише підставити голову – 6:0.
Відео голу Рабіо
За три хвилини до завершення основного часу матчу Мбаппе забив свій четвертий гол у матчі.
- Франція знищила Казахстан із рахунком 8:0. Команда Дідьє Дешама тепер має у своєму активі 15 очок. Французи за тур до завершення відбору отримали путівку на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі.