Дикие методы: арбитр схватил игрока за шею, которому не нравилось судейство – демонстративное фото

На Кубке африканских наций проходят последние матчи группового этапа соревнований. В одном из поединков 23 января произошла сенсация турнира.

В 3-м туре группового раунда Мавритания принимала Алжир. Единственный гол Мохамеда Деллай Яли на 37-й минуте встречи принес минимальную победу хозяевам матча 1:0. Эта победа стала первой для этой африканской сборной на этом турнире континента, пишет 24 Канал.

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Непрофессиональное поведение арбитра в матче

Мавритания сенсационно выбила занявший последнее место в группе "D" (2 балла) Алжир из Кубка африканских наций. Победитель этого поединка набрал свои первые 3 очка и вышел дальше. Отметим, что Ангола и Буркина-Фасо вышли в 1/8 финала КАН.

Однако был в этом противостоянии еще один интересный и в то же время скандальный момент. В конце поединка 31-летний нападающий французского Аяччо Юсеф Белаил активно выражал свое недовольство в сторону работы главного рефери матча.

Судья ничего не стал придумывать, а схватил за шею футболиста сборной Алжира, чтобы физической силой успокоить эмоции. Как-то не слишком профессионально вел себя в этом эпизоде арбитр Омар Артан из Сомали. После чего еще и показал желтую карточку алжирцу.



Судья схватил футболиста за шею во время матча КАН / Фото Getty Images

Но этот момент никак не повлиял на ход финала поединка.

Добавим, что до конца группового раунда КАН осталось провести всего 4 матча. Все они пройдут 24 января. Уже известно большинство участников плей-офф Кубка африканских наций.

Участники 1/8 финала Кубка африканских наций

Анголы

Камерун

Нигерия

Буркина-Фасо

Мавритания

Гвинея

Египет

Экваториальная Гвинея

Кабо-Верде

Сенегал

24 января определятся последние 6 участников следующей стадии соревнований.