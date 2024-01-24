В 3-м туре группового раунда Мавритания принимала Алжир. Единственный гол Мохамеда Деллай Яли на 37-й минуте встречи принес минимальную победу хозяевам матча 1:0. Эта победа стала первой для этой африканской сборной на этом турнире континента, пишет 24 Канал.
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Непрофессиональное поведение арбитра в матче
Мавритания сенсационно выбила занявший последнее место в группе "D" (2 балла) Алжир из Кубка африканских наций. Победитель этого поединка набрал свои первые 3 очка и вышел дальше. Отметим, что Ангола и Буркина-Фасо вышли в 1/8 финала КАН.
Однако был в этом противостоянии еще один интересный и в то же время скандальный момент. В конце поединка 31-летний нападающий французского Аяччо Юсеф Белаил активно выражал свое недовольство в сторону работы главного рефери матча.
Судья ничего не стал придумывать, а схватил за шею футболиста сборной Алжира, чтобы физической силой успокоить эмоции. Как-то не слишком профессионально вел себя в этом эпизоде арбитр Омар Артан из Сомали. После чего еще и показал желтую карточку алжирцу.
Судья схватил футболиста за шею во время матча КАН / Фото Getty Images
Но этот момент никак не повлиял на ход финала поединка.
Добавим, что до конца группового раунда КАН осталось провести всего 4 матча. Все они пройдут 24 января. Уже известно большинство участников плей-офф Кубка африканских наций.
Участники 1/8 финала Кубка африканских наций
- Анголы
- Камерун
- Нигерия
- Буркина-Фасо
- Мавритания
- Гвинея
- Египет
- Экваториальная Гвинея
- Кабо-Верде
- Сенегал
24 января определятся последние 6 участников следующей стадии соревнований.