У 3-му турі групового раунду Мавританія приймала Алжир. Єдиний гол Мохамеда Деллаі Ялі на 37-й хвилині зустрічі приніс мінімальну перемогу господарям матчу 1:0. Ця звитяга стала першою для цієї африканської збірної на цьому турнірі континенту, пише 24 Канал.

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Непрофесійна поведінка арбітра у матчі

Мавританія сенсаційно вибила Алжир, який посів останнє місце у групі "D" (2 бали), із Кубка африканських націй. Натомість переможець цього поєдинку набрав свої перші 3 очки та вийшов далі. Відзначимо, що Ангола та Буркіна-Фасо вийшли в 1/8 фіналу КАН.

Однак був у цьому протистоянні ще один цікавий та водночас скандальний момент. Наприкінці поєдинку 31-річний нападник французького Аяччо Юсеф Белаїлі активно висловлював своє невдоволення у бік роботи головного рефері матчу.

Суддя нічого не став вигадувати, а схопив за шию футболіста збірної Алжиру, аби фізичною силою заспокоїти емоції. Якось не надто професійно поводився у цьому епізоді арбітр Омар Артан із Сомалі. Після чого ще й показав жовту картку алжирцю.



Суддя схопив футболіста за шию під час матчу КАН / Фото Getty Images

Але цей момент ніяк не вплинув на перебіг фіналу поєдинку.

Додамо, що до кінця групового раунду КАН залишилось провести лише 4 матчі. Усі вони відбудуться 24 січня. Вже відома більшість учасників плей-оф Кубка африканських націй.

Учасники 1/8 фіналу Кубка африканських націй

Анголи

Камерун

Нігерія

Буркіна-Фасо

Мавританія

Гвінея

Єгипет

Екваторіальна Гвінея

Кабо-Верде

Сенегал

24 січня визначаться останні 6 учасників наступної стадії змагань.