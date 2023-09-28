Главный тренер Челси Маурисио Почеттино спрогнозировал будущее "аристократов". Аргентинец убежден, что коллектив снова наберет обороты.

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Лимоны помогли

Лондонскому клубу в последнее время не очень дается покорять своих соперников, что не делает из команды звездный коллектив, хотя и состав игроков в Челси топовый. Тем не менее, "аристократы" уже долго пытаются найти свою игру, что успехом не завершается. Такая общая картина в команде делает "пенсионеров" целью насмешек болельщиков, а также негативно влияет на безусловно талантливых футболистов, которые не могут из-за этого раскрыться. Речь идет о таких игроках как Михаил Мудрик, которому в Челсе лично пытаются вернуть веру в себя.

Но вот беды лондонского клуба все же могут завершиться. Главный тренер Челси убежден, что пора вернуть тех "аристократов", которые наводили шум в Англии. Все потому, что "пенсионерам" удалось преодолеть сенсационный Брайтон в 1/16 финала Кубка Футбольной лиги. Челси взял верх над "чайками" с минимальным счетом 1:0. Интересно, что это единственный гол (отличился Джексон), который команда смогла забить за последний месяц, поэтому он автоматически станет лучшим мячом команды за сентябрь.

Напомним. Почеттино недавно раскрыл свой секрет успеха, рассказав о несколько нестандартном "веровании" в лимоны.

Для нас было очень важно победить и выйти в следующий раунд после нескольких матчей, в которых мы не забили и не выиграли. Этот результат должен стать переломным, обязан им стать. Настало время. В этом матче было много позитива. Мы видели, как игроки борются, отдавая все свое лучшее,

– сказал Почеттино.

Напомним, что Челси по итогам прошлого сезона не попал в еврокубки, поэтому имел шанс сконцентрироваться на чемпионате. Но вот в нынешней кампании дела "аристократов" в английском первенстве обстоят далеко не лучшим образом. Лондонцы после 6 туров занимают 14-е место (5 очков в активе), находясь в 4 баллах от зоны вылета и в 5 – от Лиги конференций.

Ближайшие матчи Челси, где команда может реабилитироваться