Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно спрогнозував майбутнє "аристократів". Аргентинець переконаний, що колектив знову набере обертів.
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Лондонському клубу останнім часом не дуже дається підкорювати своїх суперників, що не робить з команди наразі зірковий колектив, хоча й склад гравців у Челсі топовий. Тим не менш, "аристократи" уже тривалий час намагаються віднайти свою гру, що успіхом не завершується. Така загальна картина в команді робить "пенсіонерів" ціллю насмішок вболівальників, а також негативно впливає на безумовно талановитих футболістів, які не можуть через це розкритись. Мова йде про таких гравців як Михайло Мудрик, якому в Челсі особисто намагаються повернути віру в себе.
Та от біди лондонського клубу все ж можуть завершитись. Головний тренер Челсі переконаний, що настав час повернути тих "аристократів", які наводили шуму в Англії. Все через те, що "пенсіонерам" вдалось здолати сенсаційний Брайтон в 1/16 фіналу Кубка Футбольної ліги. Челсі взяв гору над "чайками" із мінімальним рахунком 1:0. Цікаво, що це єдиний гол (відзначився Джексон), який команда змогла забити за цілий останній місяць, тому він автоматично стане найкращим м'ячем команди за вересень.
Для нас було дуже важливо здобути перемогу та вийти в наступний раунд після кількох матчів, в яких ми не забили та не виграли. Цей результат повинен стати переломним, зобов’язаний ним стати. Настав час. В цьому матчі було багато позитиву. Ми бачили, як гравці борються, віддаючи все своє найкраще,
– сказав Почеттіно.
Нагадаємо, що Челсі за підсумками минулого сезону не потрапив до єврокубків, тому мав шанс сконцентруватись на чемпіонаті. Та от у нинішній кампанії справи "аристократів" у англійській першості йдуть далеко не найкращим чином. Лондонці після 6 турів посідають 14-е місце (5 очок у активі), перебуваючи у 4 балах від зони вильоту та в 5 – від бодай Ліги конференцій.
Найближчі матчі Челсі, де команда може реабілітуватись
- Фулхем – 2-го жовтня, АПЛ
- Бернлі – 7-го жовтня, АПЛ
- Арсенал – 21-го жовтня, АПЛ
- Брентфорд – 28-го жовтня, АПЛ
- Блекберн – 31-го жовтня, Кубок Футбольної ліги
- Тоттенхем – 6-го грудня, АПЛ
- Манчестер Сіті – 12-го грудня, АПЛ