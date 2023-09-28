Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно спрогнозував майбутнє "аристократів". Аргентинець переконаний, що колектив знову набере обертів.

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Лимони допомогли

Лондонському клубу останнім часом не дуже дається підкорювати своїх суперників, що не робить з команди наразі зірковий колектив, хоча й склад гравців у Челсі топовий. Тим не менш, "аристократи" уже тривалий час намагаються віднайти свою гру, що успіхом не завершується. Така загальна картина в команді робить "пенсіонерів" ціллю насмішок вболівальників, а також негативно впливає на безумовно талановитих футболістів, які не можуть через це розкритись. Мова йде про таких гравців як Михайло Мудрик, якому в Челсі особисто намагаються повернути віру в себе.

Та от біди лондонського клубу все ж можуть завершитись. Головний тренер Челсі переконаний, що настав час повернути тих "аристократів", які наводили шуму в Англії. Все через те, що "пенсіонерам" вдалось здолати сенсаційний Брайтон в 1/16 фіналу Кубка Футбольної ліги. Челсі взяв гору над "чайками" із мінімальним рахунком 1:0. Цікаво, що це єдиний гол (відзначився Джексон), який команда змогла забити за цілий останній місяць, тому він автоматично стане найкращим м'ячем команди за вересень.

Нагадаємо. Почеттіно нещодавно розкрив свій секрет успіху, розповівши про дещо нестандарті "вірування" в лимони.

Для нас було дуже важливо здобути перемогу та вийти в наступний раунд після кількох матчів, в яких ми не забили та не виграли. Цей результат повинен стати переломним, зобов’язаний ним стати. Настав час. В цьому матчі було багато позитиву. Ми бачили, як гравці борються, віддаючи все своє найкраще,

– сказав Почеттіно.

Нагадаємо, що Челсі за підсумками минулого сезону не потрапив до єврокубків, тому мав шанс сконцентруватись на чемпіонаті. Та от у нинішній кампанії справи "аристократів" у англійській першості йдуть далеко не найкращим чином. Лондонці після 6 турів посідають 14-е місце (5 очок у активі), перебуваючи у 4 балах від зони вильоту та в 5 – від бодай Ліги конференцій.

Найближчі матчі Челсі, де команда може реабілітуватись