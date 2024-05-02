Матч против Вереса начался для Пономаренко со скамейки запасных, однако вскоре его выпустили на поле. На 80-й минуте Матвей Пономаренко забил свой дебютный гол за Динамо.
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Матвей Пономаренко обогнал легенд киевлян в рейтинге
Забив первый мяч за "бело-синих" он стал одним из самых молодых бомбардиров Динамо в чемпионате Украины. Лидером рейтинга до сих пор остается Андрей Шевченко.
Также Матвей Пономаренко стал первым футболистом 2006 года рождения, который забил в УПЛ.
5 самых молодых бомбардиров Динамо, которые отмечались мячами в чемпионате Украины
- Андрей Шевченко (18 лет 40 дней).
- Матвей Пономаренко (18 лет 111 дней).
- Сергей Ребров (18 лет 135 дней).
- Артем Милевский (18 лет 141 день).
- Андрей Ярмоленко (18 лет 201 день).
Сейчас Динамо занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда набрала 60 очков и имеет отставание в 4 балла от Шахтера.