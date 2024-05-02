Матч против Вереса начался для Пономаренко со скамейки запасных, однако вскоре его выпустили на поле. На 80-й минуте Матвей Пономаренко забил свой дебютный гол за Динамо.

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Матвей Пономаренко обогнал легенд киевлян в рейтинге

Забив первый мяч за "бело-синих" он стал одним из самых молодых бомбардиров Динамо в чемпионате Украины. Лидером рейтинга до сих пор остается Андрей Шевченко.

Также Матвей Пономаренко стал первым футболистом 2006 года рождения, который забил в УПЛ.

5 самых молодых бомбардиров Динамо, которые отмечались мячами в чемпионате Украины

Андрей Шевченко (18 лет 40 дней). Матвей Пономаренко (18 лет 111 дней). Сергей Ребров (18 лет 135 дней). Артем Милевский (18 лет 141 день). Андрей Ярмоленко (18 лет 201 день).

Справка. В сезоне-2023/2024 УПЛ Матвей Пономаренко провел за Динамо 6 матчей, в которых отметился одним мячом. В целом он сыграл 48 игровых минут на поле.

Сейчас Динамо занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда набрала 60 очков и имеет отставание в 4 балла от Шахтера.