Кто заменит Гутцайта на должности министра молодежи и спорта: Кабмин принял решение
Источник:Правительство online
Министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта 9 ноября отправили в отставку. В Кабинете Министров Украины уже определились, кто заменит его.
На заседании Кабинета Министров Украины 9 ноября было принято распоряжение о том, кто будет временным исполняющим обязанности министра молодежи и спорта после отставки Гутцайта.
К теме Верховная Рада отправила в отставку Гутцайта с должности министра молодежи и спорта
В правительстве решили временно возложить эти обязанности на Матвея Бидного. Сейчас он также заместитель министра молод и спорта.
Напомним, 7 ноября в Верховной Раде заявили, что планируют рассмотреть вопрос освобождения с должности министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. Однако он решил сам покинуть министерское кресло, и 8 ноября написал заявление об уходе. Свое решение он обосновал тем, что он хочет сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете.
Во время заседания парламента 9 ноября, 243 народных депутата проголосовали за увольнение Гутцайта.