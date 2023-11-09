На засіданні Кабінету Міністрів України 9 листопада було ухвалено розпорядження про того, хто буде тимчасовим виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту після відставки Гутцайта.

До теми Верховна Рада відправила у відставку Гутцайта з посади міністра молоді та спорту

В Уряді вирішили тимчасово покласти ці обов'язки на Матвія Бідного. Зараз він також є заступником міністра молоді та спорту.

Нагадаємо, 7 листопада у Верховній Раді заявили, що планують розглянути питання звільнення з посади міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Однак він вирішив сам покинути міністерське крісло і 8 листопада написав заяву про звільнення. Своє рішення він обґрунтував тим, що хоче зосередитися на роботі в Національному олімпійському комітеті.

Під час засідання парламенту 9 листопада 243 народні депутати проголосували за звільнення Гутцайта.