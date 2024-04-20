Новий закон про мобілізацію набере чинності 18 травня 2024 року. У ньому передбачено норму бронювання працівників критично важливих підприємств.

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Бронь для футболістів не погіршить мобілізаційну ситуацію

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував ситуацію з бронюванням футболістів. Уряд включив п'ять футбольних клубів в перелік критично важливих підприємств. Таке рішення дозволить зберегти футбол.

"Якщо команди як Динамо, Шахтар й інші припинять своє існування, то ми не надолужимо цього впродовж десятків років.

Перед нами стоїть завдання зберегти спорт, зокрема футбол. Якщо взяти абсолютне значення, то кількість заброньованих футболістів – це невелика частина. Крім того, не всі клуби визнані критично важливими підприємствами з огляду на рішення Кабміну", – розповів Бідний.

Також керівник Мінспорту пояснив, чому саме ці клуби отримали статус критично важливих. Вся справа у кількості сплачених податків.

Якщо грубо, то можна так сказати. Щобільше, частина футболістів – це чоловіки до 25 років, тому вони взагалі зараз не є мобілізаційним ресурсом. Не можна сказати, що від бронювання частини футболістів погіршиться мобілізаційна ситуація в Україні,

– сказав Бідний.

Нагадаємо, що Мінспорту опублікувало перелік спортивних організацій, які отримали статус критично важливих. До переліку потрапили такі футбольні клуби: Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Кривбас, Оболонь.