Матчи Свитолиной и Костюк в Мельбурне отменены: причина
Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина должны были выйти на корты на турнирах в Мельбурне. Однако спортсменки снова пошли на самоизоляцию.
Источник: твиттер Australian Open
Только большинство теннисистов начало втягиваться в подготовку к Australian Open-2021, как все перевернулось с ног на голову. 3 февраля поступила информация о положительном тесте на коронавирус у одного из работников отеля "Grand Hayatt Hotel", где теннисисты находились на строгом карантине.
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Проблемы в Мельбурне
Организаторы соревнований мгновенно отменили все матчи, которые должны были состояться 4 февраля. Около 500-600 человек сдали тесты на коронавирус и пошли на самоизоляцию до тех пор, пока не подтвердятся их отрицательные результаты.
Мы будем работать, чтобы как можно быстрее пришли результаты тестирования. В четверг, 4 февраля, в Мельбурне не будет матчей. Обновления расписания на пятницу будет объявлено позже,
– добавили в сообщении.
- Элина Свитолина должна была провести поединок 1/4 финала с Элис Мартинес.
- Марта Костюк и вообще должна была дважды выйти на корт. Сначала 18-летняя теннисистка из Украины в 1/8 финала должна была помериться силами с Дженнифер Брейди. А потом в четвертьфинале в паре с белоруской Александрой Саснович сыграть против китайского дуэта Сайсай Чжэн / Ин-Ин Дуань.
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