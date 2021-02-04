Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина должны были выйти на корты на турнирах в Мельбурне. Однако спортсменки снова пошли на самоизоляцию.

Источник: твиттер Australian Open

Только большинство теннисистов начало втягиваться в подготовку к Australian Open-2021, как все перевернулось с ног на голову. 3 февраля поступила информация о положительном тесте на коронавирус у одного из работников отеля "Grand Hayatt Hotel", где теннисисты находились на строгом карантине.

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Проблемы в Мельбурне

Организаторы соревнований мгновенно отменили все матчи, которые должны были состояться 4 февраля. Около 500-600 человек сдали тесты на коронавирус и пошли на самоизоляцию до тех пор, пока не подтвердятся их отрицательные результаты.

Мы будем работать, чтобы как можно быстрее пришли результаты тестирования. В четверг, 4 февраля, в Мельбурне не будет матчей. Обновления расписания на пятницу будет объявлено позже,

– добавили в сообщении.

Утром, 4 февраля, организаторы турнира заявили, что соревнования завершатся до 7 февраля, а Открытый чемпионат Австралии начнется вовремя, а это 8 февраля.

Health Authorities have advised us that a Hotel Quarantine worker has tested positive for COVID-19.



Those associated with the AO who quarantined at the hotel now need to be tested and isolate until they receive a negative test result. — #AusOpen (@AustralianOpen) February 3, 2021