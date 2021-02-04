Матчі Світоліної та Костюк у Мельбурні скасовані: причина
Українські тенісисти Марта Костюк та Еліна Світоліна повинні були вийти на корти на турнірах у Мельбурні. Однак знову пішли на самоізоляцію.
Джерело: твіттер Australian Open
Тільки більшість тенісистів почали втягуватись у підготовку до Australian Open-2021, як все перевернулось з ніг на голову. 3 лютого надійшла інформацію про позитивний тест на коронавірус у одного з працівників готелю "Grand Hayatt Hotel", де тенісисти перебували на суворому карантині.
Варте уваги: Мої цікаві матчі зі Світоліною ще в майбутньому: ексклюзив з тенісисткою Мартою Костюк
Проблеми у Мельбурні
Організатори змагань миттєво скасували всі матчі, які повинні були відбутись 4 лютого. Близько 500-600 людей здали тести на коронавірус та пішли на самоізоляцію до того часу, поки не підтвердяться їх негативні результати.
Ми будемо працювати, щоб якомога швидше прийшли результати тестування. У четвер, 4 лютого, в Мельбурні не буде матчів. Оновлення розкладу на п’ятницю буде оголошено пізніше,
– додали у повідомленні.
Вранці, 4 лютого, організатори турніру заявили, що змагання завершаться до 7 лютого, а Відкритий чемпіонат Австралії розпочнеться вчасно, а це 8 лютого.
- Еліна Світоліна повинна була провести поєдинок 1/4 фіналу з Елісою Мертенс.
- Марта Костюк й взагалі мала двічі вийти на корт. Спершу 18-річна тенісистка з України в 1/8 фіналу мала помірятись силами з Дженніфер Брейді. А згодом у чвертьфіналі в парі з білорускою Олександрою Сасновіч зіграти проти китайського дуету Сайсай Чжен / Їн-Їн Дуань.
Поділитися новиною