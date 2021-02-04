Українські тенісисти Марта Костюк та Еліна Світоліна повинні були вийти на корти на турнірах у Мельбурні. Однак знову пішли на самоізоляцію.

Джерело: твіттер Australian Open

Тільки більшість тенісистів почали втягуватись у підготовку до Australian Open-2021, як все перевернулось з ніг на голову. 3 лютого надійшла інформацію про позитивний тест на коронавірус у одного з працівників готелю "Grand Hayatt Hotel", де тенісисти перебували на суворому карантині.

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Проблеми у Мельбурні

Організатори змагань миттєво скасували всі матчі, які повинні були відбутись 4 лютого. Близько 500-600 людей здали тести на коронавірус та пішли на самоізоляцію до того часу, поки не підтвердяться їх негативні результати.

Ми будемо працювати, щоб якомога швидше прийшли результати тестування. У четвер, 4 лютого, в Мельбурні не буде матчів. Оновлення розкладу на п’ятницю буде оголошено пізніше,

– додали у повідомленні.

Вранці, 4 лютого, організатори турніру заявили, що змагання завершаться до 7 лютого, а Відкритий чемпіонат Австралії розпочнеться вчасно, а це 8 лютого.

Health Authorities have advised us that a Hotel Quarantine worker has tested positive for COVID-19.



Those associated with the AO who quarantined at the hotel now need to be tested and isolate until they receive a negative test result. — #AusOpen (@AustralianOpen) February 3, 2021